Cibler les financements vers les publics prioritaires, améliorer la lutte contre la fraude et la qualité des formations et instaurer un pilotage stratégique prenant en compte la soutenabilité financière. Dans une note thématique publiée le 7 juillet 2023, la Cour des comptes clarifie sa doctrine en matière de formation professionnelle et d’apprentissage. Une contribution qui s'inscrit dans le cadre de la revue des dépenses publiques lancée par le ministère des Finances. La haute juridiction financière plaide également pour un "redimensionnement" des dépenses publiques sur ces deux champs.