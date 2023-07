La dynamique en faveur de l’évaluation climat des budgets des collectivités s’accélère en France, avec près d’un tiers d’entre elles ayant déjà réalisé l’exercice et près d’un tiers l’ayant programmé, selon les premiers résultats d’une enquête menée par I4CE, détaillés lors d’un webinaire organisé jeudi 6 juillet par le cabinet de conseil Ecoact. Le plus souvent issu d’une volonté politique locale, l’exercice reste encore limité au seul objectif d’atténuation du changement climatique et vise un budget déjà voté.