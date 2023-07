Le pôle de compétitivité Atlanpole Biotherapies, qui compte près de 200 membres, entend faire entendre sa voix sur deux enjeux majeurs pour la filière healthtech : le financement et la réglementation. À l’occasion de son assemblée générale, le 4 juillet 2023, son président Franck Grimaud, directeur général de Valneva, s’interroge notamment sur le financement des phases 2 et 3 des essais cliniques. Un message bien reçu par Lise Alter, directrice générale de l’Agence de l’innovation en santé, qui estime que "les outils de Bpifrance ont permis des avancées, mais qu’il faut aller plus loin".