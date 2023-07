Il y a un an, Paris Europlace reprenait en main Finance for tomorrow, sa branche dédiée à la finance durable. Six mois après le lancement officiel de l’Institut de la finance durable (IFD), pensé et présidé par Yves Perrier, également vice-président de Paris Europlace, l’équipe salariée fond comme neige au soleil et le Climate Finance Day est ajourné. Cette décision revêt une symbolique forte, tant l’événement avait contribué à la notoriété de Finance for tomorrow. Alors que les défis sont immenses pour financer la transition, l’IFD peine encore à justifier son intérêt et à trouver sa place.