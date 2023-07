L’Organisation maritime internationale a révisé, vendredi 7 juillet 2023, sa stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur maritime. Il vise désormais l’atteinte de la neutralité carbone "autour de" 2050 (contre une réduction de 50 % de ses émissions à cette date auparavant). Et il se fixe des objectifs "indicatifs" pour 2030 et 2040. Si cette stratégie s’avère plus ambitieuse que celle actée en 2018, elle n’est toutefois pas compatible avec l’objectif 1,5 °C, déplorent les ONG. Elle n’ouvre par ailleurs pas la voie à la taxation internationale du secteur.