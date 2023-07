Pour le Snalc, la circulaire de rentrée parue au BO du 6 juillet 2023 est "une opération de communication", explique-t-il à AEF info le même jour. Côté SE-Unsa, il s’agit d’une "compilation de dix mois d’annonces", sans "mesures concrètes", quand la CGT Éduc’action regrette l’absence de "lignes directrices". Ces syndicats pointent aussi l’absence de mention concernant l’éducation prioritaire, et le Snes-FSU dénonce une "ambition pédagogique étriquée". Enfin, ils dénoncent l’accent mis sur le CNR éducation et le pacte, craignant un "service public toujours plus dérégulé" (Snes-FSU).