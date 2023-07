La date du Conseil de planification écologique — initialement prévu le 5 juillet 2023 mais reporté en raison des violences urbaines déclenchées par le décès du jeune Nahel, tué par un policier le 27 juin — reste incertaine. Contexte jeudi puis Politico ce jour indiquent qu’il se tiendra à l’Élysée lundi 17 juillet 2023. Contactés par AEF info ce 7 juillet, ni Matignon ni l’Élysée ne confirment cette date. D’ici là, un Conseil national de la transition écologique doit se tenir mercredi 12 juillet 2023 au matin en présence du secrétaire général à la planification écologique, Antoine Pellion, et du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu. Figurent à l’ordre du jour de la réunion les conclusions du 5e rapport annuel du Haut Conseil pour le climat ainsi qu’un point d’étape et un débat sur les suites des travaux de planification écologique.