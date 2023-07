Face à une "politique publique dispersée entre les objectifs qu’elle poursuit, les opérateurs qu’elle mobilise et les dispositifs qu’elle met à la disposition des entreprises" en matière de transitions professionnelles, la Cour des comptes recommande de "mettre en place au niveau national un pilotage stratégique de la transition professionnelle" et d'"assurer sa déclinaison territoriale". Dans un rapport sur la réforme de 2018 publié le 30 juin 2023, la Cour formule également trois autres recommandations relatives aux transitions professionnelles et au plan de développement des compétences.