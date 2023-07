Alors que plusieurs dirigeants de l’enseignement supérieur aux États-Unis se sont fixé l’objectif d’attendre les deux millions d’étudiants internationaux sur leur sol d'ici 2030, l’IIE (Institut international de l’éducation) pointe dans son rapport "Spring 2023 Snapshot on International Educational Exchange" un "potentiel de croissance prometteur" des mobilités étudiantes vers et depuis les États-Unis. Dans un contexte post-Covid, le rapport, publié en juin 2023, souligne notamment le retour des étudiants étrangers en présentiel sur les campus et l’augmentation des mobilités sur la période 2023-2024.