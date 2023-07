L’application volontaire d’une convention collective nationale n’emporte pas celle des accords territoriaux

L’assujettissement de l’employeur à une convention collective peut résulter de sa volonté explicite d’en faire bénéficier les salariés, notamment lorsqu’il la mentionne dans les contrats de travail. La mention d’une convention collective nationale dans un contrat de travail emporte-t-elle également contractualisation des accords territoriaux ? Non, répond la Cour de cassation dans un arrêt publié du 4 mars 2020. Pour que les accords territoriaux s’appliquent dans l’entreprise, il appartient au juge de caractériser la volonté claire et non équivoque de l’employeur de les appliquer.