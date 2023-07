La négociation sur le volet prévoyance de la réforme de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique de l’État, à l’arrêt depuis plusieurs mois, va finalement être relancée avant la trêve estivale, comme demandé par les syndicats. Après plusieurs reports, dont le dernier en date le 28 juin, le groupe de travail au cours duquel la DGAFP devrait présenter aux syndicats un projet d’accord se tiendra, de sources syndicales, le 18 juillet. Jusqu’alors, la DGAFP justifiait les reports par la technicité du sujet et le manque de données pour élaborer des hypothèses budgétaires. Une position confirmée à AEF info fin juin par Matignon qui indiquait alors vouloir privilégier le statutaire et, pour une éventuelle offre complémentaire, évaluer d’abord les effets de l’entrée en vigueur des contrats santé dans les ministères et l’avancée de la réforme dans les collectivités locales.