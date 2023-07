Les conseils d’administration de Syntec Conseil et Syntec Ingénierie, deux branches de la Fédération représentative des groupes et sociétés françaises spécialisés dans les professions du numérique, de l’ingénierie, du conseil, de l’événementiel et de la formation professionnelle, ont élu à l’unanimité, le 9 juin puis le 4 juillet 2023, leur nouveau président : David Mahé pour la partie Conseil et Michel Kahan pour le secteur de l’Ingénierie. Ils succèdent ainsi à Matthieu Courtecuisse, en poste depuis 2018, pour le premier et à Pierre Verzat, élu en 2018, pour le second.