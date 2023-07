Doubler les CEF, atteindre 80 000 places de prisons "minimum" d'ici 2027, rendre les mineurs de 16 ans "pleinement responsables", réactiver les peines-planchers… L’heure est "à l’action" maintenant que "notre pays a retrouvé un peu de calme", estime Eric Ciotti en présentant au siège des Républicains le 6 juillet 2023, aux côtés des présidents respectifs des groupes de l’Assemblée et Sénat, les propositions LR "pour une justice plus ferme". Dressant le bilan de dégâts humains et matériels estimé à "plus d’un milliards d’euros", il annonce le dépôt de textes "dans les jours qui viennent".