Alors qu’une série de mobilisations se sont tenues au siège et dans différents centres de l’Ifremer dans le courant du mois, 62 responsables d’unité sur 80 ont écrit au PDG de l’Institut François Houllier, le 30 juin 2023, pour relayer le "niveau inédit d’inquiétude et de mécontentement" des salariés sur "le fonctionnement global de l’Institut et son modèle social et économique". Une délégation a été reçue le 5 juillet "dans une ambiance constructive" fait savoir le PDG à AEF info, annonçant la création de trois groupes de travail, sur les RH, le rôle des responsables d’unité dans le pilotage et la simplification.