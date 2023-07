L’annonce d’une revalorisation indemnitaire au premier septembre 2023 portée à 2 785 euros pour les enseignants affectés dans le supérieur par la ministre de l’ESR, le 4 juillet 2023, n’a pas fait taire les revendications des organisations syndicales et du collectif 384. Ils continuent à demander un alignement de la PES sur celle des enseignants-chercheurs et entendent poursuivre "les mobilisations en cours et à venir". Le collectif 384 appelle à une journée nationale de mobilisation le 11 septembre 2023.