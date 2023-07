Bordeaux : une opération rectorat/Inria pour susciter des vocations pour la recherche en sciences du numérique

Pour le coup d’envoi de la 29e édition de la fête de la science, le rectorat de Bordeaux et l’ Inria lancent "1 scientifique - 1 classe : Chiche !". Un programme qui permet aux classes de seconde de rencontrer des chercheurs en sciences du numérique pour mieux comprendre le monde ultra-connecté qui les entoure. Autre objectif : encourager des vocations, notamment féminines, vers l’enseignement de spécialité numérique et sciences informatiques, et plus généralement vers les métiers du numérique. Car historiquement, les femmes ont été très présentes dès le début de la recherche en informatique. L’académie et le centre de recherche signent la convention de coopération pour cette opération le 2 octobre 2020 au lycée bordelais Magendie, où Emmanuelle Saillard, de l’équipe de recherche présentera ses travaux aux élèves. La fête de la science se déroule cette année du 2 au 12 octobre.