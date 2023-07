"Structurer les filières de circuits courts et de proximité de l’agriculture et de l’alimentation durable, de l’amont à l’aval du bassin de la Seine" : telle est l’ambition de l’association de coopération territoriale AgriParis Seine, dont l’assemblée générale constitutive s’est tenue vendredi 7 juillet. Les fondateurs – la ville de Paris, Le Havre Seine métropole, la Seine-Saint-Denis, la métropole Rouen Normandie, la MGP, le PETR du nord de l’Yonne et Eau de Paris – souhaitent à la fois favoriser une alimentation de qualité, et soutenir une agriculture plus respectueuse de l’environnement.