La revue de presse du vendredi 7 juillet 2023 en développement durable

Climat Transition verte : l’Europe va devoir mettre 600 milliards de plus par an sur la table (lesechos.fr). Dans son rapport de prospective stratégique annuel, la Commission européenne estime que cette somme colossale sera nécessaire pour financer le Pacte vert et REPowerEU, ses programmes destinés à réduire l’empreinte carbone du continent avant 2030. Le président de la COP 28 appelle les compagnies pétro-gazières à réduire leurs émissions (lefigaro.fr). Le président...