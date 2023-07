FONCTION PUBLIQUE PREMIÈRE MINISTRE. Par arrêté du 5 juillet 2023, une instance d’évaluation collégiale, dénommée "comité parcours et carrière", est créée au sein des services du Premier ministre. Cette instance apprécie les parcours et les compétences professionnelles des cadres supérieurs du périmètre ministériel. Elle émet des recommandations en vue d’assurer leur développement et leur professionnalisation en tenant compte de l’évolution des besoins des administrations publiques....