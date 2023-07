Le comité d’évaluation des cadres supérieurs de Matignon est créé

Un arrêté du 5 juillet 2023 publié ce 7 juillet au JO crée une "instance d’évaluation collégiale, dénommée 'comité parcours et carrière'" au sein des services du Premier ministre. Ce comité est chargé d’apprécier "les parcours et les compétences professionnelles des cadres supérieurs du périmètre ministériel" et d’émettre "des recommandations en vue d’assurer leur développement et leur professionnalisation en tenant compte de l’évolution des besoins des administrations publiques". Ses membres seront nommés par arrêté du Premier ministre. Cette instance est prévue par le décret n° 2022-720 du 27 avril 2022 (pris dans le cadre de la réforme de la haute fonction publique) relatif aux évaluations mentionnées à l’article L. 412-2 du CGFP, selon lequel chaque ministère doit mettre en place une instance collégiale et évaluer ses cadres supérieurs tous les six ans. Un comité similaire a été créé en mars pour Bercy.