La région Paca étend les manuels numériques à sept nouveaux lycées pour favoriser "la continuité pédagogique"

La région Paca a proposé aux lycées qui avaient souhaité conserver leurs manuels papier de revenir sur leur choix et de s’équiper en tablettes numériques (lire sur AEF info). 3 000 tablettes vont ainsi être distribuées dans sept nouveaux lycées scolarisant 3 000 lycéens, indique la collectivité le 13 janvier 2021. "La crise sanitaire que nous traversons depuis un an a démontré l’importance du numérique dans la continuité pédagogique", souligne le conseil régional. À ce jour, la région Paca a distribué 300 000 tablettes, équipant 90 % des 178 lycées des académies d’Aix-Marseille et de Nice. Un déploiement de plus de 5 000 bornes wifi supplémentaires est par ailleurs en cours pour un investissement de 14,5 M€, rappelle la région.