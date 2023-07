Après la FSU Territoriale et Interco CFDT, c’est au tour de la FA-FPT de lever le voile sur ses intentions quant à l’accord sur la protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale. L’organisation syndicale, cinquième représentative dans la territoriale, indique ainsi à AEF info ce 6 juillet 2023 qu’elle signera l’accord le mardi 11 juillet. La fonction publique territoriale serait le premier des trois versants à trouver une entente entre employeurs et organisations syndicales sur la prévoyance. Les négociations sont en effet à l’arrêt dans la fonction publique de l’État sur ce volet et ont à peine commencé dans l’hospitalière. Pour rappel, le projet ouvre la voie à des contrats collectifs à adhésion obligatoire et porte la participation de l’employeur à 50 % en prévoyance. Le volet santé doit encore faire l’objet de négociations en 2024 et 2025 (lire sur AEF info).