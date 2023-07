Le 26 juillet 2024, la France donnera le coup d’envoi des Jeux Olympiques. Défi sportif, logistique et social, l’événement a généré le lancement de 64 chantiers sur lesquels travaillent plus de 10 000 salariés, pour construire ou rénover les sites où se dérouleront les compétitions. Dans un rapport publié le 5 juillet 2023, la mission d’information sur les retombées des JO 2024 pointe la nécessité d’intensifier les contrôles de l’inspection du travail sur ces sites, malgré la solidité du dispositif déployé pour veiller à la sécurité des travailleurs et lutter contre le travail illégal.