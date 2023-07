La lutte contre le harcèlement en milieu scolaire est la "priorité absolue" de Pap Ndiaye, qui détaille les axes de sa politique dans la circulaire de rentrée parue au BO du 6 juillet 2023. Pour faire de l’école un "espace protecteur", il insiste sur le respect de la laïcité et des valeurs de la République. Les savoirs fondamentaux sont à nouveau au cœur des priorités, avec les plans maths et français et la "nouvelle 6e". Pour lutter contre les inégalités, il rappelle les mesures prises pour les territoires ruraux et le plan Quartiers 2030. Autres priorités : la santé mentale, les JO, le CNR.