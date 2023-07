Plusieurs universités, interrogées par AEF info les 6 et 7 juillet 2023, font savoir qu’un certain nombre de leurs formations n’ont pas fait le plein dans le cadre de la procédure "Mon Master" et ont déjà écoulé l’ensemble de leurs listes d’attente. Ainsi, plusieurs annoncent lancer une nouvelle phase de recrutement, en parallèle de la plateforme nationale : Nantes, Limoges, Rouen, La Rochelle, Lille… Globalement, les interlocuteurs avancent la même explication : ces formations n’ont pas classé assez de dossiers. Le ministère devrait faire prochainement des recommandations.