La direction générale de l’énergie et du climat des ministères de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, de la Transition énergétique et de la Mer vient de transformer son service climat et efficacité énergétique en une direction du climat, de l’efficacité énergétique et de l’air. Elle est dirigée par intérim par Olivier David et son organigramme comprend trois sous-directions dont une dédiée à l’action climatique, qui vient de s’enrichir d’un bureau sur l’adaptation.