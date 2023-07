Serge Bourgine, DG finances et achats de l’université Paris Cité jusqu’en juin dernier et président de l’ADF (Association des directeurs financiers d’établissements publics d’enseignement supérieur), a pris le poste de directeur du département "développement et accompagnement des compétences" à l’Amue (Agence de mutualisation des universités et établissements). Il succède à Guirec Manceau, nommé DGS de Chimie ParisTech-PSL (lire sur AEF info). Voici son parcours.