Le FTAP investit 2,8 M€ pour "repérer et prévenir le décrochage scolaire", annonce le ministère de la Fonction publique le 6 juillet 2023. Quatre lauréats ont été sélectionnés lors du comité d’investissement du fonds, pour un montant total de 22 M€. Parmi les projets sélectionnés, celui du MENJ, porté par la Dgesco, la DGEFP, la DGER et la DNE, porte sur "la construction d’outils numériques" pour accompagner les décrocheurs scolaires. Avec "l’ensemble des professionnels État-Région", il permet de "repérer et suivre les décrocheurs", de "piloter les services qui les accompagnent pour intervenir dès la manifestation des premiers signes de décrochage" et de "coordonner les différents acteurs". Ce système "contribuera à une fiabilisation des données sur les jeunes décrocheurs avérés et à un repérage plus fin des jeunes en cas de rupture de contrat d’apprentissage et de professionnalisation".