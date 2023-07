La Défenseure des droits, qui s’était saisie d’office de la situation d’élèves dans l’impossibilité de s’inscrire et de poursuivre leur scolarité au lycée, faute de places pour les accueillir à la rentrée scolaire 2022-2023, estime, dans sa décision du 6 juillet 2023, que cela "porte atteinte au droit à l’éducation". Elle considère que ces situations sont "contraires aux principes d’égalité devant le service public de l’éducation et d’adaptabilité du service public". Elle recommande 11 mesures pour mieux gérer les moyens et accompagner les élèves affectés tardivement.