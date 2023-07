"Il y a urgence à agir", insiste Mathieu Darnaud (LR, Ardèche), lors de la présentation du rapport du groupe de travail sur la décentralisation au Sénat le 6 juillet 2023, présidé par Gérard Larcher. "Ce rapport jette les bases d’une action immédiate, en urgence, qui répond aux besoins quotidiens des élus du territoire français." Suivant sept axes, les rapporteurs ont formulé 15 propositions à destination du gouvernement en faveur des collectivités locales. Ils plaident pour plus de dialogue et de liberté dans les initiatives locales, une adaptation aux réalités des territoires, une sobriété normative et un accompagnement des élus sans négliger leur protection pour encourager les vocations. Ce rapport "donnera lieu à la rédaction de propositions de loi" examinées par le Sénat à la session d’octobre, insiste le président du Sénat Gérard Larcher, qui promet d’être "engagé sur ce point".