Les élus de Nouvelle-Aquitaine ont voté, le 3 juillet 2023, 13 M€ en investissement pour boucler le financement du projet immobilier du nouvel institut des formations paramédicales de Poitiers. Comme s’y était engagé leur président, Alain Rousset en janvier dernier (lire sur AEF info). Une mesure "exceptionnelle" et "hors compétences" de la collectivité pour le fonctionnement et l’équipement des écoles du sanitaire et social, fait valoir la région, qui alloue aussi à ce projet environ 10 M€ en fonctionnement. Le futur Institut poitevin rassemblera 11 formations du CHU, dont cinq universitarisées avec l’université. Dans ses futurs 9 364 m² de locaux, seront accueillis les 1 400 étudiants actuels, ainsi que les formations supplémentaires issues du Ségur de la santé et du plan de relance. Soit 1 600 élèves à terme. La livraison du bâtiment est attendue au printemps 2028.