Alors que les usages de l’intelligence artificielle s’accélèrent et que ces outils se diffusent "massivement" dans la vie publique, professionnelle et privée, Les Interconnectés, France urbaine et Intercommunalités de France annoncent, jeudi 6 juillet 2023, le lancement d’un "plan d’action national d’observation des usages de l’IA dans les territoires". "Un travail à long terme", durant lequel trois chantiers seront menés, explique Francky Trichet, président des Interconnectés. Notamment, une "bibliothèque d’IA territorialisées" sera déployée, pour favoriser le partage des bonnes pratiques.