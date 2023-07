Le rapport de la commission d'enquête sénatoriale créée en février dernier pour étudier et proposer des remèdes aux pénuries de médicaments en France a été adoptée le 5 juillet 2023 après 5 mois de travaux et 54 auditions de 119 personnes, dont 7 ministres et ex-ministres. Il offre une vision d'ensemble de la complexe chaîne de valeur du médicament et donne la mesure du phénomène. "Loin de s'être résorbées, les tensions d'approvisionnement et ruptures de stocks se sont multipliées et aggravées, atteignant un niveau inédit en 2022", observe jeudi Sonia de La Provôté, présidente de la commission.