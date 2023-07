À l’été 2003, le Parlement adoptait le projet de loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. Promulguée le 1er août, la loi "dite Borloo", du nom de l’emblématique ministre de la Ville de Jacques Chirac, qui l’a portée, instaure notamment l’Agence nationale pour la rénovation urbaine et le programme national de rénovation urbaine. À l’occasion de ce vingtième anniversaire et alors que les récentes violences urbaines qui ont suivi la mort de Nahel M. à Nanterre (Hauts-de-Seine) ont rouvert le débat sur les résultats de la politique de la ville, AEF info revient, à travers une série de contenus publiés tout au long du deuxième semestre 2023, sur la création du PNRU, sa mise en œuvre opérationnelle et financière au fil des années et son bilan, ses réussites comme ses limites. Premier chapitre : la naissance du programme à travers l’adoption de la loi Borloo, avec, déjà, l’esquisse des enjeux et des obstacles qui se dresseront sur sa route.