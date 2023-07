Le directeur général de l’IGN Sébastien Soriano observe "une forte accélération des demandes de data visant la mise en œuvre de la transition écologique", illustrée par le portail cartographique des énergies renouvelables mis en ligne à la mi-mai à la demande du ministère de la Transition énergétique. Interrogé par AEF info le 6 juillet 2023, l’ancien président de l’Arcep confirme également la dynamique observée autour des géo-communs et annonce le lancement de la plateforme cartes.gouv.fr à l’automne, qui offrira de nouvelles fonctionnalités dont la création de communautés et de cartes par les utilisateurs. Selon lui, "la data, qui encore peu présente dans le débat public, va largement favoriser la transition écologique et l’adaptation dans les années à venir".