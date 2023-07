Après la sélection de trois projets en mars, financés à hauteur de 9,2 M€, le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques annonce ce 6 juillet 2023 avoir choisi quatre nouveaux projets, pour un budget de 22 M€ : ouverture de la procédure pénale numérique à des administrations partenaires de la chaîne pénale et création d’un cadre numérique pour les agents de justice (respectivement 9,4 M€ jusqu’en 2025 et 8,6 M€) ; application Histologe permettant d’améliorer la prise en charge du "mal logement" (1,25 M€) ; nouveau système d’information pour prévenir le décrochage scolaire (2,8 M€). Lors du lancement du FTAP 2, en février, Stanislas Guerini avait annoncé que les projets seraient davantage ciblés et sélectionnés au fil de l’eau, assumant une "logique de retour sur investissement". L’enveloppe du FTAP 2 est de 330 M€ sur 3 ans, contre 764 M€ pour le premier FTAP (2018-2022).