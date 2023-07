"La voie professionnelle scolaire et l’apprentissage sont complémentaires et non concurrents", estime Éric Garnier, conseiller Enseignement professionnel de Carole Grandjean, lors des "États généraux de l’alternance", le 7 juillet 2023. Les intervenants (représentants de région, LP et réseaux de CFA) ont insisté sur la complémentarité des deux voies de formation et la nécessité de sécuriser les parcours des apprenants. Certaines difficultés, notamment pédagogiques, posées par la mixité des publics dans les lycées ont été évoquées. Le sujet du pilotage de l’orientation a aussi été abordé.