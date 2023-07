Brigitte Jullien succède à Isabelle Guion de Meritens à la présidence de Femmes de l’Intérieur, a annoncé le 26 juin 2023 l’association, qui a fêté ses 10 ans en avril dernier et dont les objectifs seront fixés en conseil d’administration en septembre. Ancienne cheffe de l’IGPN, Brigitte Jullien est inspectrice générale des services actifs de la police nationale, et préfiguratrice de la formation spécialisée du Conseil supérieur de l’appui territorial et de l’évaluation compétente pour la police nationale.