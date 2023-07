"Une politique éducative ne peut pas être pilotée à partir de la seule logique de l’annualité budgétaire", estime la Cour des comptes, dans une note thématique sur les dépenses d’éducation, présentée le 6 juillet 2023. La Cour recommande plusieurs leviers pour "modifier la structure de la dépense et la rendre plus efficiente". "Si on combine prise en compte des territoires et autonomie, nous pouvons rendre la dépense plus adaptée aux besoins", estime le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici.