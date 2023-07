"Désinvestir sur l’apprentissage et le CPF serait une erreur économique" (Muriel Pénicaud)

"Alors qu['une] vague de colère vient de déferler sur la France, une autre vague, encore plus puissante, va balayer grand nombre de nos habitudes et certitudes en matière de travail", alerte Muriel Pénicaud (1) dans une tribune publiée par AEF info . Sous l’effet des puissantes transitions déjà à l’œuvre sur les plans écologique, technologique et démographique, un "tsunami" va se produire sur le marché du travail avec entre 50 % et 80 % des emplois détruits ou transformés à l’échelle mondiale d'ici 2030. Dans ce contexte, l’enjeu des compétences, et donc de la formation aux métiers d’aujourd’hui et de demain, s’avère crucial. Or, à rebours des projets gouvernementaux et des recommandations de la Cour des comptes, l’ex-ministre du Travail met en garde : "Désinvestir sur l’apprentissage et le CPF serait une erreur économique, et une injustice sociale et intergénérationnelle."

"Si vous trouvez que l’éducation coûte cher, essayez l’ignorance !", disait Abraham Lincoln. Les émeutes, la colère et la violence des derniers jours nous rappellent que l’apprentissage et l’emploi sont aussi de puissants leviers d’intégration et d’espoir, même s’ils ne suffisent pas. Il semblerait que nombre de jeunes violents étaient 'NEETs', hors de l’école, de la formation et de l’emploi, sans projet ni perspective autre qu’une émulation mortifère dans la destruction. Alors que cette vague de colère vient de déferler sur la France, une autre vague, encore plus puissante, va balayer grand nombre de nos habitudes et certitudes en matière de travail. Dans 10 ans, certains diront : 'Qui aurait pu prévoir ce tsunami ?' Et pourtant nous savons.

écologie, technologie, démographie



Cette vague est tout d’abord écologique. L’incontournable transition écologique va transformer de nombreuses activités humaines : agriculture, agroalimentaire, énergie, électronique, conditionnement, industrie au sens large, transports, BTP, gestion de l’eau, recyclage des déchets… Les chaînes de valeur mondiales vont être bouleversées. Les emplois et les compétences associées aussi. L’ouvrier d’une mine de charbon ne se reconvertira pas aisément en un technicien de maintenance nucléaire ou de panneaux solaires. En outre, ces emplois sont rarement localisés dans les mêmes régions. L’impact sur les travailleurs et les territoires sera considérable.

Mais cette vague est aussi technologique : intelligence artificielle, gestion des data, cybersécurité, metavers… Au contraire de la mondialisation qui a mis au chômage des millions d’ouvriers des pays développés en délocalisant les usines, cette fois-ci ce sont les 'cols blancs' qui vont être le plus touchés. De nombreux emplois dits 'à valeur ajoutée' vont être détruits, créés ou transformés et de façon générale toute activité basée sur l’analyse et le transactionnel : avocats, juristes, comptables, auditeurs financiers, RH, informaticiens, radiologues, chercheurs, enseignants, journalistes… L’ IA générative n’en est qu’à ses débuts, mais ChatGPT a déjà permis une prise de conscience brutale des enjeux. Les peurs et les risques, comme les espoirs et les opportunités, sont immenses. L’homme sera-t-il augmenté, diminué, relégué, remplacé, maître ou esclave de sa propre création ? Vaste débat social, économique et anthropologique qui frappe concrètement à la porte de nos imaginations les plus nourries de science-fiction.

Enfin, la troisième vague viendra de l’asymétrie démographique entre les pays du Nord et du Sud. Les premiers vieillissent rapidement, avec un faible taux de natalité qui n’assure plus le renouvellement de la population, alors que ceux du Sud connaissent une poussée démographique historique grâce à la baisse de la mortalité infantile, en particulier l’Inde (pays le plus peuplé au monde) et l’Afrique (un Africain sur deux a moins de vingt ans). La pénurie de main-d’œuvre s’aggravera au Nord, avec d’énormes besoins de formation continue pour faire face aux deux vagues écologique et technologique. Les besoins d’investissement dans l’éducation exploseront au Sud, couplés avec une intense poussée migratoire.

tsunami sur le marché du travail



Cette série de vagues va générer un 'tsunami' d’une ampleur et d’une vitesse sans précédent dans l’histoire humaine. On estime que 50 % à 80 % des emplois seront créés, détruits ou transformés d'ici 2030. Le tsunami va impacter un milliard d’emplois dans le monde ! Et encore, il est difficile d’estimer l’impact sur les deux milliards d’emplois informels (source OIT ).

Le contenu des emplois et des compétences va se modifier profondément. Il y a encore peu, on estimait qu’une compétence technique avait une durée de vie moyenne de trente ans. Aujourd’hui, celle-ci n’est plus que de deux ans, voire huit mois dans le secteur des technologies avancées. L’ensemble du système éducatif initial va devoir se remettre en cause, et la formation va s’intégrer de façon permanente au travail. Le Premier ministre de Singapour, 2e pays au monde au classement Pisa de l’ OCDE , a annoncé que le besoin de formation sera tel qu’il représentera 120 jours par an et par salarié !



le défi des compétences



Demain, les entreprises les plus compétitives seront celles qui investiront massivement dans la formation de leurs salariés et des jeunes, et qui inventeront des organisations apprenantes mêlant intimement process de travail et apprentissage continu. Le risque, si nous n’embrassons pas à bras-le-corps ce défi des compétences, est que des centaines de millions de personnes perdent leur emploi, tout en ayant une croissance fortement freinée par l’incapacité des entreprises à trouver la main-d’œuvre avec les nouvelles qualifications requises. Les entreprises seules ne pourront pas faire face à ce défi, en particulier les PME. Des co-investissements publics et privés seront indispensables.

Le constat est clair : demain nous travaillerons autrement, avec des compétences nouvelles et extrêmement évolutives. Les pouvoirs publics et les entreprises ont-ils pris la mesure de ce tsunami ? Je crains que non. Quelques faits :



La France n’est que le 13e pays de l’OCDE pour ses dépenses d’éducation (6,8 % du PIB) ;

On parle encore de dépenses d’éducation et de formation comme s’il s’agissait d’un coût, alors que c’est l’investissement le plus stratégique pour une nation. Il faut changer les catégories mentales et comptables sur ce sujet ;

La France est tombée au 25e rang des pays de l’OCDE pour le niveau de sa population en compétences de base. Pisa a démontré que le niveau du Bac a baissé d’un an en une génération.

Préserver l’esprit de la réforme Avenir pro



Alors que la réforme de l’apprentissage que nous avons menée en 2018 [loi Avenir Pro du 5 septembre 2018] a fait progresser le nombre d’apprentis de 320 000 à 837 000 par an, le gouvernement envisage de sabrer les coûts de formation, même pour les niveaux du CAP au BTS, pourtant cruciaux pour l’émancipation sociale et les emplois en tension. Ce qui est trop cher, c’est l’aide exceptionnelle aux employeurs qui a été prolongée au-delà du Covid [2] .

Après avoir diminué de 40 % l’accès au compte personnel de formation (CPF) chez les plus modestes en complexifiant l’identité numérique avec France Connect+, le gouvernement veut instituer un 'reste à charge' (ticket modérateur) pour le salarié qui se forme. À juste titre, les syndicats y sont opposés. C’est la vision de la loi Avenir Pro qui est en jeu : relancer l’ascenseur social qui est en panne, donner à chacun le pouvoir de choisir sa vie professionnelle, accroître le niveau de qualification de la population pour faire face aux mutations. Les cinq millions de salariés qui l’ont déjà utilisé l’ont bien compris, car la plupart n’avaient jusqu’ici jamais accès à une formation qualifiante : 80 % sont ouvriers ou employés, 50 % des femmes, et 20 % des seniors. Le reste à charge tuerait l’accès populaire.

Désinvestir sur l’apprentissage et le CPF serait une erreur économique, et une injustice sociale et intergénérationnelle. Désinvestir sur les compétences serait à contresens de l’histoire. Si nous ne pouvons pas éviter le tsunami des emplois et des compétences, nous pouvons nous y préparer, en faire un levier d’innovation pour notre économie, et une chance d’émancipation sociale pour le plus grand nombre. Ne cassons pas ce qui marche. Ne tournons pas le dos au futur !"

Muriel Pénicaud