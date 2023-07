Le TGI de Nanterre annule un système d'auto-évaluation préalable du salarié vidant l'entretien d'évaluation de son sens

Le TGI (tribunal de grande instance) de Nanterre annule, dans un jugement du 12 septembre 2013, le dispositif d'évaluation d'une société qui prévoit, en amont de l'entretien d'évaluation, une procédure d'auto-évaluation par le salarié transmise à son manager qui évalue le salarié, cette évaluation étant validée par le supérieur hiérarchique du manager et éventuellement son responsable RH. Le tribunal considère que ce dispositif est contraire aux dispositions légales et conventionnelles dans la mesure où « il est clair, dans cet environnement, que le salarié qui se trouve privé de toute possibilité de contradiction de sa part, est placé dans une situation a priori défavorable, soumis à un verdict prononcé avant tout entretien ». Or, souligne le jugement « fixer l'appréciation du salarié avant l'entretien revient à vider celui-ci de son sens, de sa portée et d'une partie de son utilité ».