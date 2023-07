Police nationale. Un arrêté du 28 juin 2023 fixe le taux de promotion dans le corps de conception et de direction de la police nationale pour l’année 2023. Un arrêté du 30 juin 2023 modifie la liste des postes de chef de circonscription de sécurité publique et de chef de service ou d’unité organique bénéficiant du montant forfaitaire de la part fonctionnelle de l’indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police...