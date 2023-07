Chez Axa France, si quatre générations se côtoient parmi les 13 500 salariés, 40 % d’entre eux ont 50 ans et plus. Malgré cette présence importante dans les effectifs, la direction des ressources humaines s’est récemment rendu compte que des stéréotypes liés à l’âge perduraient et qu’il était nécessaire d’accompagner les salariés seniors, tant pour changer le regard porté sur ces derniers que pour les accompagner dans leur troisième partie de carrière. Affichages, communication, podcast ou encore signature de la charte du club Landoy visant à valoriser la place des plus de 50 ans dans l’entreprise, Amélie Watelet, DRH d’Axa France, détaille à AEF info les grandes lignes de ce plan d’action baptisé "L’Audace n’a pas d’âge".