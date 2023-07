L’Université de Pau a proposé à des élèves de CE2, CM1 et CM2 de se glisser dans la peau d’un étudiant pendant une journée. Ce campus des enfants, organisé pour la première fois les 3 et 4 juillet 2023 sur le campus palois, dans le cadre du label Saps (science avec et pour la société), a vocation à se pérenniser afin de démystifier les études universitaires et de développer l’esprit critique des plus jeunes à travers des animations. Des médiateurs scientifiques et des étudiants ont travaillé avec des chercheurs et enseignants-chercheurs de l’UPPA pour construire les outils pédagogiques utiles à des ateliers autour de neuf domaines scientifiques (mathématiques, biologie, chimie, éducation civique, géologie, histoire, informatique, littérature et physique). Menée avec l’Éducation nationale et le CCSTI Lacq Odyssée, cette première édition a rassemblé chaque jour, plus de 300 élèves.