Le bureau de la commission d’enquête obtenue par les députés socialistes "sur les causes de l’incapacité de la France à atteindre les objectifs des plans successifs de maîtrise des impacts des produits phytosanitaires sur la santé humaine et environnementale" a été annoncé le 5 juillet 2023. Son président est Frédéric Descrozaille (Renaissance, Val-de-Marne) et son rapporteur Dominique Potier (socialiste, Meurthe-et-Moselle). La commission rendra ses travaux dans six mois.