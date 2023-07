Le 29 juin 2023, Toulouse BS fêtait ses 120 ans sur son nouveau campus parisien du XVe arrondissement. À cette occasion, Stéphanie Lavigne, directrice générale, revient sur l’avancée du plan stratégique 2021-2026. Si les travaux du campus toulousain ont pris du retard, ses nouvelles implantations de Paris et Barcelone ont ouvert en 2022-23 sur des sites plus vastes. L’établissement annonce aussi un nouveau positionnement dans le sport, avec dès la rentrée 2024, une branche de formation continue à destination des sportifs de haut niveau en reconversion et deux programmes en formation initiale.