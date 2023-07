Le sénateur Jean-Baptiste Blanc (LR, Vaucluse) a présenté, mercredi 5 juillet 2023, une communication spéciale consacrée aux établissements publics d’aménagement et aux établissements publics fonciers en commission des Finances du Sénat. Pour le parlementaire, "les EPF et les EPA présentent toutes les caractéristiques leur permettant de devenir le cœur d’un dispositif de conseil et d’action, au service des collectivités territoriales, sur les enjeux de la maîtrise foncière". Il plaide toutefois pour une meilleure répartition des EPF afin de mettre fin aux "zones blanches", non couvertes.