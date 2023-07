Medef : Pierre Brajeux apporte son soutien à Dominique Carlac’h dans la course à la présidence

"Avec Pierre Brajeux et Guillaume Cairou, nous partageons la même vision pour l’avenir du Mouvement des entreprises de France et de notre économie. C’est pourquoi nous ferons campagne sous la même bannière et je suis fière d’être celle qui portera notre projet", explique Dominique Carlac’h sur LinkedIn. Avec ce ralliement officialisé mercredi 10 mai 2023, la vice-présidente actuelle du Medef est donc la seule concurrente de Patrick Martin dans la course à la présidence du Medef. L’assemblée électorale du Medef se réunira le 6 juillet pour désigner celle ou celui qui dirigera l’organisation durant les cinq prochaines années.