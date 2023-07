Les frais de scolarité en école d’ingénieurs varient d’un facteur 18, allant de 601 € à plus de 10 000 €. Les écoles privées (de 3 050 € à 10 725 € l’année, soit 8 138 € en moyenne), peu subventionnées, sont bien plus chères que les écoles publiques, qui connaissent également de grandes disparités (de 601 € pour 105 écoles sous tutelle du MESR à 3 850 € pour Mines Paris, sous tutelle de Bercy, soit 1 054 € en moyenne). Ces frais sont en augmentation depuis 10 ans : en 2013, l’école publique la plus chère coûtait 1 500 € aux étudiants, contre 3 850 € en 2023. Voici le détail par établissement.