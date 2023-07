La convention d’objectif et de gestion de la Cnaf, approuvée par son conseil d’administration le 4 juillet 2023, prévoit une baisse des dépenses de fonctionnement de -1 % par an hors coût de l’énergie et la création de 430 ETP supplémentaires. Le Fonds national d’action sociale (Fnas) de la Cnaf progresse de +6 % en moyenne annuelle (contre 2 % sur la précédente période conventionnelle). Soit plus de +2 Md€ (contre +600 M€ pour la COG 2018-2022). La petite enfance reçoit une dotation de 1,4 Md€ supplémentaire en fonctionnement à horizon 2027 (+6,8 % en moyenne annuelle).